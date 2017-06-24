Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста предполагаемому сообщнику главного редактора украинского интернет-издания «Страна» Игоря Гужвы, которого подозревают в вымогательстве.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. По ходатайству столичной прокуратуры такую меру пресечения Шевченковский райсуд Киева избрал мужчине, который представлялся помощником руководителя интернет-издания «Страна.ua» и был задержан вместе с ним по подозрению в вымогательстве у народного депутата», — заявила Максимец.

Также с ходатайством об аресте самого Игоря Гужвы выступила Прокуратура.

«Прокурор просит суд применить меры по обеспечению безопасности подозреваемого», — написала Максимец в другой публикации на Facebook.

Ранее сообщалось о задержании Игоря Гужвы. Предприниматель был задержан в Киеве по подозрению в получении взятки. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.