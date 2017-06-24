Из-за сильного ветра и грозы Гидрометцентр России объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в российской столице. Согласно опубликованным на сайте метеослужбы данным, в Москве и Московской области в воскресенье ожидается сильный ветер и гроза.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидромедцентра. Напомним, не так давно в Москве прошел ураган, оставивший после себя жертвы и разрушения.