СУ СК Забайкальского края проводит доследственную проверку по факту схода более двух десятков грузовых вагонов на перегоне Зилово-Дындыры.

По информации пресс-службы ведомства, сход 23 вагонов произошел днем в субботу. Состав перевозил металлические изделия.

«24 июня 2016 года в 15 часов по местному времени в Чернышевском районе Забайкальского края на перегоне «Зилово-Дындыры» произошел сход 23 вагонов с металлическими изделиями. По данному факту Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении СУ СК.

В результате происшествия никто не пострадал. Остались повреждены около 400 метров пути в обоих направлениях и две опоры контактной сети.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.