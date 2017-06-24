Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил КНДР принять участие в зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и предложил северокорейской делегации объединиться на церемонии открытия, передает в субботу агентство «Ренхап».

Президент Южной Кореи в своем обращении отметил «силу спорта, которая устанавливает мир». «Участие северокорейской делегации в зимних олимпийских играх в Пхёнчхане принесет большой вклад в реализацию ценностей Олимпиады - дружбы и мира», - заявил Чжэ Ин, обращаясь к делегации Северной Кореи на международном чемпионате по тхэквондо в южнокорейском городе Муджу.

В своей речи президент упомянул, что представители команд КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Летних олимпийских игр в 2000 году в Сиднее прошли одной делегацией.

Ранее министерство спорта Южной Кореи обратилось к КНДР с предложением сформировать единую женскую команду по хоккею, а также провести ряд лыжных соревнований на курорте Масикрён в КНДР в ходе Олимпиады-2018.