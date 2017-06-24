После пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower высотки Великобритании проверили на соответствие требованиям противопожарной безопасности. 27 зданий не прошли проверку.

Представитель правительственного департамента коммун и местного управления рассказал, что облицовка 27 высоток, расположенных в регионе от Лондона до Манчестера и Плимута, не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Накануне из пяти высотных зданий в Лондоне были эвакуированы около четырех тысяч человек. Дома были обшиты теми же пластиковыми панелями, что и Grenfell Tower.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел ночью 14 июня. В результате возгорания погибли как минимум 79 человек.

Установлено, что пожар начался из-за неисправного холодильника. В Скотланд-Ярде отметили, что при строительстве высотки были использованы материалы, не прошедшие тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.