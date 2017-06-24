Около 10 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате боевых столкновений подразделения вооруженных сил Украины с отрядами экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) в районе города Авдеевка. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать факты междоусобной войны между подразделениями ВСУ и нацбатами. Так, в ходе очередного боестолкновения между подразделениями 72 отдельной механизированной бригады и ДУК «Правый сектор» в районе Авдеевки всего, и те и другие, понесли потери около 20 ранеными и около десятка убитыми», - уточнил Басурин.