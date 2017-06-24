Сборная России одержит победу над Мексикой на Кубке конфедераций, если футболисты реализуют свой потенциал и покажут свойственную себе игру, заявил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018», президент РФС Виталий Мутко.

«От самоотдачи, реализации потенциала и желания победить зависит наш успех в матче. У нашей команды есть шансы, если она покажет свою игру», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что национальной команде не хватает таких матчей, как с Португалией. Мутко добавил, что впереди сборную России ждут встречи с лидерами мирового футбола.

«Мы обновили команду, у нас очень думающий, амбициозный тренер (Станислав Черчесов). Условия у команды есть, возвращается доверие болельщиков, а побеждать в футболе без них невозможно», — подчеркнул Мутко.

В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России встретится с Мексикой. Матч пройдет на стадионе «Казань Арена» в субботу, 24 июня. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Сборной России необходимо победить североамериканскую команду. В противном случае подопечные Станислава Черчесова вылетят из розыгрыша Кубка конфедераций.

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