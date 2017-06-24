В немецком Магдебурге в федеральной земле Саксония-Ангальт в ночь на субботу произошла массовая драка, в результате которой 15 сотрудников полиции пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии с травмой головы.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на иностранный источник, в драке принимали участие около 150 человек, в том числе футбольные фанаты.

На месте происшествия работали более сотни стражей порядка, в которых участники драки бросали камни и бутылки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Причина инцидента не сообщается.