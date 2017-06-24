Первое описание случая наблюдения НЛО было сделано в США ровно 70 лет назад. Именно 24 июня 1947 года считается датой появления термина «неопознанный летающий объект», сообщает «Газета.ru».

В этот день 70 лет назад в США произошло событие, вошедшее в историю как «Случай в Каскадных горах». Пилот Кеннет Арнольд впервые рассказал о неких плоских объектах в небе, похожих на сковороды. Он опубликовал описание увиденного во время полета в газете Chicago Sun. Спустя несколько дней фермер из города Розуэлл в штате Нью-Мексико сообщил о необычных блестящих обломках, которые он нашел у себя на пастбище.

Как передает издание, 70-летие наблюдения первого НЛО отметят сегодня в Розуэлле. Организаторы обещают «внеземной фестиваль, на котором будут выступать уфологи, проводиться костюмированные представления и конкурсы».