Арабские страны не рассматривают военный сценарий в случае отказа Катара выполнить выдвинутые требования. С таким заявлением выступил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш.

«У нас нет намерения прибегать к военной эскалации, альтернативой может стать отделение Катара», — приводит слова министра ТАСС.

Гаргаш подчеркнул, что арабские страны рассчитывают найти дипломатический выход из конфликта. Работа в этом направлении является приоритетной.

Госминистр также обвинил Доху в утечке в СМИ списка требований, выдвинутых арабскими странами и переданный эмирату Кувейтом. По мнению Гаргаша, это свидетельствует о «политической незрелости» либо же эмират пытается препятствовать посредническим усилиям Кувейта в урегулировании кризиса.

Арабские страны выдвинули Катару 13 условий прекращения блокады, в том числе Доха должна закрыть телеканал Al Jazeera и военную базу в Турции, понизить уровень дипотношений с Ираном, а также выплатить компенсацию. На выполнение требований Катару дали 10 дней.