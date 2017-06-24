В Польше инженер Марек Бачински сконструировал «беспилотную картошку». Процесс необычного создания робота Бачински снял на видео.

Сначала к картофелине инженер прикрепил колеса и двигатель, пишет ФАН. Затем изобретатель подключил к клубню суперконденсатор для того, чтобы тот мог копить энергию. По словам Марека Бачински, зарядки роботу-беспилотнику хватает примерно на 15 минут.

Бачински оснастил свое детище пультом управления, благодаря которому «картофель на колесах» смог проехать около восьми сантиметров, угодив прямо в духовку.