Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями оползня в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, сильный оползень сошел в китайской провинции Сычуань, похоронив под собой более ста человек. Стихийное бедствие произошло близ города Деси. Причиной случившегося стали затяжные дожди, размывшие почву.