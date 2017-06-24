«Сент-Луис» выбрал россиянина Костина на драфте НХЛ
Клим Костин выбран под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2017 клубом «Сент-Луис Блюз». Российский хоккеист стал последним выбранным игроком в первом раунде драфта.
«Питтсбург Пингвинз» уступил право последнего выбора в первом раунде драфта «Сент-Луису» взамен на 51-й пик и нападающего Райана Ривза. В свою очередь, «Блюзмены» получили форварда Оскара Сундквиста, сообщает Газета.ру.
В минувшем сезоне Клим Костин сыграл восемь матчей в КХЛ в составе московского «Динамо» и девять встреч в ВХЛ — за «Динамо» из Балашихи. В январе текущего года россиянин перенес операцию на плече и выбыл до конца сезона.
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