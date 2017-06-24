Клим Костин выбран под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2017 клубом «Сент-Луис Блюз». Российский хоккеист стал последним выбранным игроком в первом раунде драфта.

Klim Kostin to the @StLouisBlues to close out Round 1 of the 2017 #NHLDraft. pic.twitter.com/okfYtV5Gay — NHL (@NHL) June 24, 2017

«Питтсбург Пингвинз» уступил право последнего выбора в первом раунде драфта «Сент-Луису» взамен на 51-й пик и нападающего Райана Ривза. В свою очередь, «Блюзмены» получили форварда Оскара Сундквиста, сообщает Газета.ру.

В минувшем сезоне Клим Костин сыграл восемь матчей в КХЛ в составе московского «Динамо» и девять встреч в ВХЛ — за «Динамо» из Балашихи. В январе текущего года россиянин перенес операцию на плече и выбыл до конца сезона.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram