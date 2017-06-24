Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о том, что вступили в силу поправки к закону об образовании, согласно которым из перечня обязательных для поступления документов было исключено заключение медико-социальной экспертизы об отсутствии или наличии у абитуриента с особенностями здоровья противопоказаний для обучения в вузах по программам бакалавриата и специалитета.

В ведомстве напомнили, что новая норма закона вступила в силу в мае 2017 года.

По данным «Федерального агентства новостей», даже если выпускник получил индивидуальную программу реабилитации до 12 мая и в ней указано про противопоказания к обучению, такой документ не может стать основанием для отказа в приеме в вуз.