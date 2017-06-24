Тренировка сборной России перед предстоящим матчем с Мексикой
Федор Смолов c товарищами по команде во время тренировки сборной России перед предстоящим матчем с командой Мексики
Илья Кутепов c товарищами по команде во время тренировки сборной России перед матчем с командой Мексики
Сборная России во время тренировки на стадионе «Арена» в Казани
Тренировка сборной России на стадионе «Арена» в Казани
Федор Кудряшов c товарищами по команде во время тренировки сборной России перед предстоящим матчем с командой Мексики
Стадион Арена в Казани
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки перед матчем с Мексикой
Тренировка сборной России перед предстоящим матчем с командой Мексики
Виктор Васин во время тренировки перед предстоящим матчем с командой Мексики
Игроки сорной России во время тренировки перед предстоящим матчем с командой Мексики
Денис Глушаков во время тренировки сборной России перед предстоящим матчем с командой Мексики