Кот Ахилл сделал прогноз на матч группового этапа между сборными Португалии и Новой Зеландии. Оракул петербургской части Кубка конфедераций прочит победу действующим чемпионам Европы португальцам.

Эрмитажному коту было предложено два способа выбрать победителя: попробовать еду из мисок с флагами стран, либо посетить один из домиков с флагами, рассказал ТАСС ветврач Анна Кондратьева.

«От еды он снова отказался, видимо, ему не нравится есть на людях, он же кот Эрмитажа, но домик с флагом Португалии выбрал весьма решительно», — отметила ветврач эрмитажных котов.

Это третий прогноз кота Ахилла. В первый раз он предсказал победу России над Новой Зеландией — прогноз сбывался. В матче между сборными Камеруна и Австралии Ахилл выбрал австралийцев, но встреча завершилась вничью.

Кондратьева отметила, что тогда прогноз Ахилла был неправильно интерпретирован. Кот не заходил в домик Австралии — приблизившись, он перепрыгнул через сооружение. «Это было истолковано как прогноз на победу, а, видимо, таким необычным поведением он намекал на ничью», — подчеркнула ветврач.

Матч между сборными Португалии и Новой Зеландии пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в субботу, 24 июня. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

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