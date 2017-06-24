Власти штата Нью-Гэмпшир по ошибке ободрили законопроект, который позволяет совершать убийства беременным женщинам, избегая уголовной ответсвенности.

Как сообщает Huffington Post, республиканцы случайно приняли закон, в котором была допущена ошибка. Так, в тексте документа говорится, что прерывание беременности после 20-й недели рассматривается как убийство. Неточность закралась в раздел, описывающий исключения для беременных женщин и их докторов, желающих сделать аборт.

Согласно опечатке, любой акт, совершенный беременной или её доктором при выполнении своих профессиональных обязанностей, не будет рассматриваться как убийство.

Законопроект уже успели одобрить в обеих палатах конгресса, но в итоге заметили ошибку через неделю и внесли поправки до того, как его подпишет губернатор.