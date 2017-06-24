Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в заброшенной шахте села Любовь Кыринского района Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в субботу.

Трое жителей села отравились угарным газом. Они пытались незаконно добывать золото в заброшенной шахте.

«26-летний мужчина погиб, двое мужчин 41 и 43 лет госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Обстоятельства происшествия выясняются.