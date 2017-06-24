Боевики, задержанные накануне в Саудовской Аравии, готовили теракт в мечети Аль-Харам в Мекке.

Спецслужбы страны знали о планах террористов и вели за ними слежку на протяжении нескольких месяцев. Боевики были задержаны силами безопасности королевства в городах Мекка и Джида, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации МВД страны, боевики планировали взрывы на трех объектах: один в Джидде и два в Мекке. В частности, террористы собирались атаковать верующих во дворе Заповедной мечети в Мекке.

В ходе спецоперации были задержаны четыре мужчины и одна женщина. Все они — поданные Саудовской Аравии. В настоящий момент спецслужбы допрашивают задержанных.