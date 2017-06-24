Коммунальные службы Санкт-Петербурга потратили минувшей ночью почти 4 млн л воды, чтобы убрать центр города после праздника выпускников «Алые паруса».

«Основные места проведения праздничных мероприятий были убраны к 5 утра. Город убирали около 400 единиц техники, за ночь израсходовали почти 4 тыс. куб. воды», — заявили в комитете по благоустройству города.

Всего работники ЖКХ потратили на уборку порядка двух часов, на улицы вышло 110 единиц спецтехники — пылесосов, поливомоечных машин, погрузчиков и самосвалов.

Отмечается, что в этом году выпускники мусорили меньше своих предшествеников 2016 года выпуска.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в праздновании приняли участие около 2 млн человек, в том числе 35 тыс. выпускников петербургских школ.