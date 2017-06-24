На перегоне Зилово–Зудыра Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 23 грузовых газона. Как сообщает пресс-служба ЗабЖД, в результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологической безопасности не имеется.

По данным ведомства, сход вагонов нарушил габариты соседнего пути, движение по перегону временно приостановлено.

На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка. В ликвидации последствий также принимает участие комиссия Забайкальской железной дороги.

Задержек пассажирских перевозок нет, причины происшествия устанавливаются.