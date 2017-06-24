Число погибших в результате взрывов и атак на полицейских в Пакистане увеличилось до 73 человек, передает в субботу агентство Associated Press.

Несколько взрывов прогремели в пятницу на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, когда местные жители готовились к празднованию окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в городе Кветта также произошел взрыв автомобиля около отделения полиции. Жертвами стали 11 человек.