Следственный комитет переквалифицировал дело о нападении на медицинского работника в Хабаровске со статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью на хулиганство.

Ранее «Известия» сообщали о том, что вечером 22 июня 2017 года в помещение приемного покоя больницы №10 города Хабаровска обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье. Во время осмотра его врачом-хирургом пациент начал себя неадекватно и агрессивно вести.

«24 июня следственные органы ходатайствовали перед судом об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе заседания суда в удовлетворении ходатайства отказано, данное решение будет обжаловано потерпевшим врачом и прокурором», — пояснили в СК РФ.