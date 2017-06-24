Вице-спикер украинской Верховной рады Оксана Сыроид, объявившая голодовку во вторник у администрации президента из-за реакции властей на «мусорную блокаду» Львова, госпитализирована в субботу, заявил глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

Ранее в пресс-службе «Самопомощи», сославшись на медиков, заявили, что здоровье голодающих Березюка и Сыроид ухудшилось и, возможно, их придется госпитализировать.

«Сегодня с утра, когда медики обследовали нас, у Оксаны оставался низким сахар... брадикардия, то есть очень низкое сердцебиение, снижение артериального давления... и началось обострение панкреатита... Мы вызвали государственную «скорую», и она уехала в больницу», — сказал Березюк журналистам.

Березюк и Сыроид протестуют против «издевательства» над Львовом, где на протяжении нескольких месяцев после закрытия свалки остро стоит проблема с утилизацией мусора. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других областей, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. По информации СМИ, вывоз мусора из Львова возобновился в пятницу.