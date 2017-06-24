Около 4,6 тыс. человек остаются без электроэнергии в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказали в субботу в ситуационно-аналитическом центре российского Минэнерго.

По сообщению ведомственного центра, 24 июня в период с 1.30 до 4.30 из-за грозовых дождей происходили массовые аварийные отключения.

«По состоянию на 10.00 мск, без электроснабжения остаются бытовые потребители в семи населенных пунктах (около 4600 человек)», — отметили в Минэнерго.

С последствиями стихии борются восемь бригад в составе 16 человек и восемь единиц специальной техники.