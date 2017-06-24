Более 50 тыс. выпускников московских школ отметили свой выпускной в пятницу, 23 июня, на площадках своих образовательных учреждений и в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Там выступили популярные артисты, которых выбрали сами школьники. В этом году праздник в ЦПКиО имени Горького, организованный департаментом культуры города, посвятили теме празднования 870-летия столицы. Парк в эти дни будет разделен на различные тематические зоны. Они отправят участников праздника в путешествие по разным периодам истории города — от XII века до современности.

С вечера 23 июня и до самого утра субботы на главной сцене парка Горького для выпускников пели популярные российские певцы. На Фонтанной площади состоялся настоящий бал, а залпы фейерверков дали старт дискотеке до утра.