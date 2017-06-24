Американский президент Дональд Трамп своим указом создал специальную комиссию по расследованию нарушений на выборах в США.

О распоряжении по созданию службы в ходе своего брифинга рассказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, который также отметил, что 45-й президент США крайне обеспокоен угрозой вмешательства в выборы, поэтому и принял меры для недопущения кибератак.

По данным RT, Трамп подписал распоряжение, согласно которому его советник по национальной безопасности будет контролировать целостность избирательной системы, а также других систем, которые могут подвергнуться кибератаке.

Как ожидается, в ближайшие пару недель комиссия сделает несколько объявлений, а в июле потенциально могут состояться слушания.