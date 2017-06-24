Глава АФК «Система» Михаил Шамолин надеется на диалог с «Роснефтью» по мировому соглашению. Он заявил об этом в ходе общего собрания, отвечая на вопросы акционеров.

Предприниматель сообщил, что компания не рассматривает негативный исход дела с «Роснефтью» и надеется вернуться на прежний уровень стоимости акций.

Напомним, 22 июня, в день проведения годового собрания акционеров «Роснефти», АФК «Система» заявила о предложении во внесудебном порядке оценить результаты реорганизации «Башнефти» (подконтрольная «Роснефти» компания), а также финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании.