Подросток украл из строящегося дома в Тульской области 700 кг арматуры
Полиция в Туле задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в краже крупной партии арматуры.
Как заявил руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, заявление о краже поступило в дежурную часть отдела МВД «Богородский» от жительницы села Малевка.
По словам женщины, неизвестные сбили замок и проникли на территорию строящегося дома, откуда совершили кражу арматуры и лома черного металла общим весом 700 кг.
Полиция задержала 16-летнего жителя села. Позднее подросток признался в краже.
Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.