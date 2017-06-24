Полиция в Туле задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в краже крупной партии арматуры.

Как заявил руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, заявление о краже поступило в дежурную часть отдела МВД «Богородский» от жительницы села Малевка.

По словам женщины, неизвестные сбили замок и проникли на территорию строящегося дома, откуда совершили кражу арматуры и лома черного металла общим весом 700 кг.

Полиция задержала 16-летнего жителя села. Позднее подросток признался в краже.

Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.