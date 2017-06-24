По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва двух смертников в восточной части Мосула, передают в субботу западные СМИ. Третий боевик ликвидирован полицией.

Сообщается, что атаки были совершены поздно вечером в пятницу, когда жители иракского города готовились к празднованию окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Один из боевиков взорвал «пояс смертника» в районе Мутанна, когда его остановил полицейский. Он скончался на месте. Другой нападавший совершил взрыв в торговых рядах, в результате чего погибли два человека, еще девять получили ранения, их госпитализировали.