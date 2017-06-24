Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев завил, что не обсуждал на встречах в Москве вопрос отправки войск в Сирию. Об этом глава государства сообщил журналистам в субботу по итогам государственного визита в Россию.

«Этот вопрос вообще не поднимался, ни на узких встречах, мы с Владимиром Владимировичем ужинали 2,5 часа, вопрос вообще не поднимался», — сказал Атамбаев.

Президент Киргизии отметил, что данная тема является очень непростой. «И, если этот вопрос хоть когда-нибудь поднимется, то для него, во-первых, нужно решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН, и потом окончательно это решает парламент страны», — уточнил киргизский лидер.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Россия ведет переговоры с Киргизией и Казахстаном по отправке их военных в Сирию. МИД Казахстана поспешил заявиться, что переговоров на эту тему с российским руководством не было.