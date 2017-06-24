Специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, и экс-глава ФБР Джеймс Коми не являются близкими друзьями, как об этом заявил ранее президент США Дональд Трамп.

По данным агентства Associated Press, Мюллер и Коми были коллегами, изредка обедали вместе, но никогда не ездили друг к другу в гости, что и является показателем близкой дружбы.

Ранее в четверг в своем интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп рассказал о том, что Мюллер и Коми — друзья.