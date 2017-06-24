Число жертв происшествий и атак в Пакистане увеличилось до 61.

СМИ сообщают, что при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 45 человек. Представитель городской больницы сообщил, что к ним поступили более 260 человек с ранениями. Из них 62 находятся в критическом состоянии.

Вместе с этим в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения. Жертвами стали не менее 12 человек. Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.