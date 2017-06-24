«Московский выпускной 2017» в Парке Горького
«Московский выпускной» проходил в Парке Горького в пятый раз
По данным столичной мэрии, на праздник зарегистрировались 18 тыс. 458 выпускников из 352 школ
Пункты досмотра перед входом в Парк Горького во время «Московского выпускного 2017»
Выпускники входят в Парк Горького через главный вход
Выпускники в Парке Горького
Столичные школьники могли принять участие в составлении программы праздника и выборе музыки с помощью голосования на сайте проекта «Активный гражданин»
Выпускники отпускают в небо воздушные шары
Главная сцена располагалась на Пушкинской набережной и начала свою работы в 20:00
Во время праздника попасть на территорию парка могли только сами выпускники и их сопровождающие по специальным индивидуальным браслетам с кодом. На празднике дежурили свыше 700 правоохранителей
В честь праздника Парк Горького был разделен на несколько зон, каждая из которых соответствовала своей исторической эпохе
Школьники во время праздничного концерта на «Московском выпускном 2017» в Парке Горького
Попасть в каждую из исторических зон можно было по специальным световым тоннелям
Выпускники на празднике
Сопровождающие в Парке Горького
Среди эпох, представленных в эту ночь в Парке Горького, были, в том числе, Средневековье, XIX век, 1940-е, 60-е и 80-е
Школьники во время праздника «Московский выпускной»
Сотрудники полиции в парке во время празднования «Московского выпускного-2017»
Праздник в Парке Горького
Салют в честь праздника «Московский выпускной»
Наряды выпускниц
Рэпер Баста во время выступления на «Московском выпускном-2017» — состав исполнителей был выбран после голосования в проекте «Активный гражданин»