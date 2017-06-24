Итальянка, намеревавшаяся воевать за ИГ в Сирии (террористическая группировка, запрещена в РФ), была арестована в провинции Алессандрия на севере страны по распоряжению прокуратуры Турина. Об этом сообщает римская газета la Repubblica.

26-летняя Лара Бомбонати подозревается в ведении исламистской пропаганды и причастности к международному терроризму. Вечером накануне она была доставлена в туринскую тюрьму «Валетте».

По данным полиции, несколько лет назад женщина приняла ислам. На это решение повлиял ее муж, Франческо Кашио, который был ярым сторонником ИГ.