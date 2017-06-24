Выпускники Академии гражданской защиты и Академии государственной противопожарной службы МЧС России впервые получили дипломы на Красной площади.

Документы об окончании вуза получили 922 выпускника.

Дипломы с отличием вручены 136 выпускникам. 19 из них получили золотые медали «За особые успехи в учении».

В торжественной церемонии приняли участие представители Федерального собрания РФ, руководства Москвы и Московской области, а также иностранные делегации, информирует ТАСС.

Этот выпуск — юбилейный для Академии гражданской защиты. В декабре вуз отметит 25-летие со дня образования.