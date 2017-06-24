Жители Одинцовского района Москвы требуют вернуть им собак, которых, по их версии, украли сотрудники расположенного неподалеку супермаркета.

Почти полгода назад две сердобольные женщины взяли под свою опеку двух бездомных собак, назвали псов Тошка и Чернушка, соорудили для них будку на улице, сделали на животных ветеринарные паспорта, провели вакцинацию и вдоволь кормили.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», недавно животные исчезли.

По свидетельству очевидцев, двое неизвестных мужчин подъехали на красной машине к месту, где жили животные, и выстрелили в собак из дротика, после чего погрузили животных в багажник автомобиля и скрылись с места происшествия.

Заботливые хозяйки псов уверены, что в краже животных замешаны сотрудники супермаркета, которые неоднократно выказывали недовольство соседством с собаками.

В пресс-службе супермаркета пояснили, что они неоднократно получали заявления посетителей об отлове собак, в результате чего и было принято решение обратиться к компании, специализирующейся на отлове животных с целью дальнейшей их передачи в питомник города Москвы и Подмосковья.

По данным телеканала «360° Подмосковье», зооюристы, которых наняли женщины, уже обратились в правоохранительные органы с требованием возбудить в отношении похитителей и организаторов похищения административное и уголовное производство.