Число погибших от отравления суррогатным алкоголем с содержанием метилового спирта в Сергиевом Посаде увеличилось до пяти человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСУ СК по Мособласти.

«Пятый пострадавший скончался в больнице», — сообщили в ведомстве. Как отмечает «Газета.ru», еще четверо пострадавших остаются в больнице, два человека выписаны.

В среду вечером в реанимационное отделение больницы в Сергиевом Посаде из квартиры дома на улице 1-й Ударной Армии были доставлены 11 человек с отравлением метиловым спиртом. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть трех лиц»).