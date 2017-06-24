Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что житель Брянска был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за попытку провоза более 100 кг гашиша.

По словам Волк, следствие установило, что мужчина предпринял попытку провоза крупной партии наркотика 12 декабря 2016 года.

Сотрудники правоохранительных органов остановили контрабандиста на таможенном посту в Климовском районе Брянской области, в ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили тайник с более чем 100 кг гашиша.

В МВД оценили, что стоимость партии наркотика превышает 100 млн рублей.