Греческое оборонное ведомство хочет продлить на 10 лет соглашение с США по американской военной базе, которая располагается на острове Крит.

Военно-морская база в Суде — один из главных опорных пунктов ВМС США и НАТО в восточном Средиземноморье. Соглашение по базе продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона.

По мнению греческих властей, заключение соглашения на 10 лет позволит привлечь больше инвестиций.

Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным СМИ, находится в Турции, исключено.

«Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено», — цитирует агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в минобороны Греции.