МИД Ирана резко осудил попытку совершения теракта в Заповедной мечети в Мекке.

«Терроризм безудержно распространяется и разрастается по всему миру», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Гасеми.

Иран также призвал все страны соблюдать осторожность и заявил о готовности оказать помощь в борьбе с боевиками.

Напомним ранее террорист-смертник пытался осуществить взрыв в главной святыне мусульманского мира — Заповедной мечети аль-Харам в Мекке во время последней пятницы священного для мусульман месяца Рамадан.