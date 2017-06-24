Рейс авиакомпании «Икар» из Уфы в Анталью задерживается более чем на 13 часов из-за неисправности воздушного судна, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе уфимского аэропорта в субботу.

«Самолет «Боинг 737-800» с 194 пассажирами должен был вылететь в час ночи (23.00 мск). Предварительное время вылета назначено на 14.40 по местному времени (12.40 мск)», — уточнили в пресс-службе. В аэропорту заверили, что всем пассажирам задержанного рейса предоставили напитки, питание и возможность заселения в гостиницу.