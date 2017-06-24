Определили границы двух из четырех зон деэскалации в Сирии.

В контроле над северными зонами заинтересована Турция, но в этих зонах пока нет договоренностей по границам.

«Вторая и третья зоны деэскалации определены. Они будут включать Восточную Гуту, а также небольшую территорию над Хомсом», — цитирует агентство «Интерфакс» источник, близкий к переговорам.

По его словам, четвертая зона пока определяется. Она идет вне рамок, так как там задействованы Иордания и Израиль.

Ни одна из этих стран контролировать четвертую зону не будет.