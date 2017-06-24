Из-за шторма, произошедшего накануне в районе озера Боровое в Абанском районе Красноярского края, пострадали пятеро отдыхающих, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону в субботу.

В сообщении подчеркивается, что сотрудники полиции оказали помощь спасателям в эвакуации травмированной 10-летней девочки. Ее вместе с матерью блокировало в машине поваленным деревом.

«Бортом санитарной авиации ребенок был доставлен в Красноярск. Ее мать не пострадала», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести.