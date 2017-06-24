В результате ДТП в субботу утром на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погибли двое детей.

По сообщению пресс-службы главного управления МВД по региону, водитель автомобиля Nissan Teana не справился с управлением и врезался в отбойный брус. ДТП произошло в Новочертковском районе Ростовской области.

«Двое пассажиров — дети 6 и 10 лет — погибли, еще один — их мать — госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.