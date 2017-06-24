Эксперты ООН совместно со специалистами из Казахстана работают над созданием кодекса поведения при проведении международных антитеррористических операций, который планируется представить его в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил журналистам глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в субботу в рамках Еврайзийского медиафорума в Астане.

По словам руководителя казахстанского внешнеполитического ведомства, документ «призван объединить усилия сторон, которые реально заинтересованы в борьбе с этой угрозой транснационального, глобального характера». Документ будет предложен на суд членов Совета Безопасности ООН, добавил Абдрахманов.

Ранее с инициативой создания данного кодекса к членами ООН и СБ ООН обратился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.