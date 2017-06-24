Глава нидерландского внешнеполитического ведомства Берт Кундерс подтвердил, что похищенные повстанцами в Колумбии голландские журналисты освобождены.

Официальное радио повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) ELN Ranpal в пятницу объявило об освобождении тележурналиста Дерка Йоханнеса Болта и оператора Еуджинио Фоллендера. Позже эта информация была опровергнута.

Журналисты были похищены несколько дней назад во время работы в городе Эль-Тарра в департаменте Норте-де-Сантандер, который находится на границе с Венесуэлой.

По словам Кундерса, Болт и Фоллендер «чувствуют себя довольно хорошо, учитывая обстоятельства».