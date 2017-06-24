В ночь на субботу в Петербурге прошел самый романтичный, самый красивый, самый масштабный праздник выпускников школ в нашей стране — «Алые паруса». Сначала вчерашних школьников со сцены на Дворцовой площади развлекали такие музыканты, как «Сурганова и оркестр», Artik & Asti, Марсель, Serebro, «Мумий Тролль». После чего в 0.40 в акваторию Невы между Зимним дворцом, Петропавловской крепостью и Стрелкой Васильевского острова вышел шведский парусник Tre Kronor с алыми парусами — точь-в-точь такими, какие были описаны в знаменитой книге Александра Грина, давшей название празднику.

«Известия» вели прямую трансляцию «Алых парусов». А сейчас подводят итоги и рассказывают о том, что было самым интересным, ярким и неожиданным на этом празднике жизни.

Одна из «фишек» «Алых парусов-2017» — тема праздника этого года. Девиз мероприятия звучал так — «Будущее начинается сегодня!» В самом начале на сцену поднялись губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров. Руководители города посвятили свою речь тому, что вчерашние школьники сегодня являются главной надеждой страны и должны эти надежды оправдать. «Россия любит вас», «Город любит вас» звучало со сцены.

Ведущие основной концертной программы бывший петербуржец Иван Ургант и нынешняя жительница города Даша Александрова также перечисляли всевозможные атрибуты будущего: искусственный интеллект, гаджеты, интернет и т.д. Отмечая, что многое из перечисленного еще несколько десятков лет назад казалось абсолютной фантастикой, но новые поколения уже начали претворять в жизнь новые технологии. А нынешнему «поколению Z» предстоит произвести новые свершения.

Рассуждения ведущих сопровождались красочным шоу на Дворцовой. Над сценой летал металлический шар с человеком внутри, на тросах, подвешенных над зрителями, то и дело взмывали вверх воздушные гимнасты. С нескольких экранов за ними транслировалась необычная графика: от покорения космоса до работ советских авангардистов — рядом Эрмитаж, где последние сейчас выставляются.

Всё это перемежалось музыкальными номерами. По мнению корреспондента «Известий», который провел всю ночь на празднике выпускников, больше всего молодежи по душе была электронная музыка, предваряющая основное действо. А из артистов, которые вышли позднее, наибольшее оживление вызвало появление группы Serebro. Как пошутил со сцены Иван Ургант, «это действительно группа, они на самом деле музыканты, а уже потом всё остальное…» Тонкий юмор ведущего понятен. Многие пришли сюда просто посмотреть на этих красивых девушек.

Под занавес основной музыкальной части, уже после выступления хедлайнера на Дворцовой — группы «Мумий Тролль», над центром города зазвучал голос Григория Лепса. Но, откровенно говоря, мы его лишь слышали, но не видели. Основная часть людей уже переместилась на Дворцовую набережную, чтобы посмотреть на символ праздника — бригантину «Алые паруса».

Сказать, что на набережной было не протолкнуться — ничего не сказать. Но те, кто пришел сюда, скажем, за час до описываемых событий, могли похвастаться местом непосредственно у Невы.

Корабль с «Алыми парусами» и сопровождающее его музыкально-светопиротехническое шоу с 0.40 по 1.10 — это нечто волшебное. Именно из-за него уже не тысячи, как когда-то, а миллионы людей бросают всё, чтобы приехать в Петербург, прийти на праздник или прильнуть к экранам телевизоров (прямую трансляцию вел «Пятый канал»). Сделав круг у Стрелки Васильевского острова, корабль снова уплывает за Троицкий мост, даря выпускникам чувство ушедшего навсегда детства и открывающихся впереди безграничных возможностей.

— Жалко прощаться с определенным куском своей жизни, — поделился с «Известиями» выпускник 11-го класса Матвей. — Но с другой стороны, в школе уже поднадоело. Хочется уже наконец вступить в «реальную жизнь».

— Я уже начала работать в Макдоналдсе. А потом планирую поступить учиться в вуз на дизайнера. Планов громадье. А праздник очень красивый, — в свою очередь, рассказала вчерашняя школьница Алина.

Алые паруса_5 Главным и самым романтичным событием праздника является проход вдоль набережных корабля с алыми парусами, прообразом которого служит корабль из одноименной повести Александра Грина Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Алые паруса_7 Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» ежегодно отмечается в ближайшую к дню летнего солнцестояния субботу, обычно между 18 и 25 июня Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Алые паруса_ «Алые паруса» состоят из двух этапов — праздник начинается с большого концерта на Дворцовой площади и продолжается световым и пиротехническим шоу в акватории Невы Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Алые паруса_6 Праздник впервые состоялся в 1968 году, однако позднее традиция была надолго прервана и возродилась в 2005 году по инициативе АБ «Россия», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала» Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Алые паруса_4 Продолжительность мультимедийного спектакля в акватории Невы составляет около 20 минут Фото: REUTERS/Grigory Dukor Алые паруса_3 Бригантина, которая проходит вдоль набережных под алыми парусами, выбирается по нескольким критериям: она должна быть эффектной внешне, маневренной и управляться опытной командой Фото: REUTERS/Grigory Dukor Алые паруса_2 Шведский бриг Tre Koronor на фоне фейерверков над акваторией Невы Фото: REUTERS/Grigory Dukor Алые паруса_1 Ежегодно праздник «Алые паруса» собирает от 1,5 до 3 млн зрителей Фото: REUTERS/Grigory Dukor

Еще одно интересное наблюдение — «Алые паруса-2017» — это уже отнюдь не только праздник выпускников. Среди тех, кто по окончании основного действа в половине первого ночи возвращался к метро, было огромное количество публики «18+»: и 30-летние, и 40-летние, и 50-летние, и пенсионеры. Встречалось много иностранцев. Город сейчас принимает матчи Кубка конфедераций, а потому последних здесь особенно много. Официальные цифры по количеству гостей праздника в этом году пока не объявлены. Но надо думать, что их будет далеко за миллион человек, и с учетом кубка может быть установлен рекорд. Точно известно, что только на самой Дворцовой площади побывало не менее 80 тыс. человек (35 тыс. выпускников и 45 тыс. сопровождающих и гостей праздника). Но были еще набережные Невы, Стрелка Васильевского острова и остальной центр, где яблоку негде было упасть.

Также можно отметить, что в центре города не было зафиксировано никаких серьезных правонарушений и происшествий. Во втором часу ночи не было видно пьяных выпускников, что бывало в прежние годы, и гор мусора. Однако организаторы всё равно заранее спланировали большую уборку, особенно на Дворцовой. Сообщалось, что главную площадь города не только тщательно вымоют, но даже пропылесосят.

На той же Дворцовой поставили палатки по продаже пирожков, гамбургеров и безалкогольных напитков. А по бокам площади установили множество туалетных кабинок, недостатка в которых вроде бы не было.

При этом, разумеется, проведение столь масштабных мероприятий связано и с некоторыми трудностями. Главной в этот раз стала транспортная составляющая. Корреспондент «Известий» наблюдал, как по окончании основной части праздника много людей пошли к ближайшему метро «Адмиралтейская» (подземка работала всю ночь), и там была давка. Сотрудники метрополитена по громкой связи повторяли, что «вход на станцию ограничен», призывая людей пользоваться другими станциями. Фактически же ограничение входа заключалось в поставленных рядом тяжелых грузовиках с расстоянием между ними примерно в два метра. Плюс с обеих сторон этого «коридора» стояли омоновцы в касках, пропуская из толпы, буквально штурмующей вход, по одному, двое, максимум трое человек. Над решением этой проблемы организаторам будущих «Алых парусов-2018» еще предстоит подумать.

Напомним, что традиция проведения этого чудесного праздника берет начало в 1968 году. В 1979-м она прервалась, но начиная с 2005-го возобновилась вновь. В разные годы алые паруса несли разные корабли. Но никогда этот момент не оставлял никого равнодушным. Такого красочного и символического ритуала прощания с детством больше нет нигде в мире.

Спецпроект «Известий»: Поколение Z