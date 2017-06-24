Праздник выпускников «Алые Паруса»
Главным и самым романтичным событием праздника является проход вдоль набережных корабля с алыми парусами, прообразом которого служит корабль из одноименной повести Александра Грина
Праздник выпускников петербургских школ, «Алые паруса», ежегодно отмечается в ближайшую к дню летнего солнцестояния субботу, обычно между 18 и 25 июня
«Алые паруса» состоят из двух этапов — праздник начинается с большого концерта на Дворцовой площади и продолжается световым и пиротехническим шоу в акватории Невы
Праздник впервые состоялся в 1968 году, однако позднее традиция была надолго прервана и возродилась в 2005 году по инициативе АБ «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала
Продолжительность мультимедийного спектакля в акватории Невы составляет около 20 минут
Бригантина, которая проходит вдоль набережных под алыми парусами, выбирается по нескольким критериям: она должна быть эффектной внешне, маневренной и управляться опытной командой
Шведский бриг Tre Koronor на фоне фейерверков над акваторией Невы
Ежегодно праздник «Алые паруса» собирает от полутора до трех млн зрителей