Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому уставной капитал государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (Росэксимбанка) будет увеличен на 10 млрд рублей в 2017 году.

«Цель принятого решения — обеспечение финансовой поддержки несырьевого экспорта с использованием инструментов Росэксимбанка. В 2017 году на эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 млрд рублей», — говорится в справке к документу, опубликованному на сайте российского правительства.

В правительстве также отметили, что докапитализация Росэксимбанка позволит выполнить установленный приоритетным проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».